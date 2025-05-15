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Джозеф паркер сделал прогноз на бой Хани — Уордли
Шансы равны?
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер высказался по поводу предстоящего поединка между Джастисом Хани и Фабио Уордли, которые оспорят титул временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлой весовой категории.
"Как по мне, здесь шансы ровно 50/50. Для обоих очень важно максимально чётко выполнить план на бой и использовать свои главные козыри. Думаю, что для Уордли важно сразу же войти в бой. Точно так же, как он это сделал в реванше с Фрейзером Кларком. Ему нужно сразу же задать темп и лишить Хани преимущества в скорости и манёвренности. Его задача — сделать бой максимально жёстким и силовым", — приводит слова Паркера Boxing Scene.
Напомним, бой между Хани и Уордли состоится 7 июня в Ипсвиче (Англия).
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