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Лопес дал прогноз на супербой Кроуфорд-Альварес
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Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес дал свой прогноз на бой между обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом и абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом.
"Ставлю теперь на победу Кроуфорда. Команда Канело не хочет Теофимо. Это не наша вина. Все там подстраиваются под хотелки Канело. Да и мне это не нужно. Не хочу быть таким же тяжелым в ринге, плоскостопым и неповоротливым. Я ведь, блин, все-таки очень классный боксер! Раньше многие снимали стружку с моей ж*пы за то, что я якобы не умею резать углы в ринге. Канело весь бой гонялся за Скуллом. Но так и не смог обрезать ему углы ринга" – сказал Лопес.
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