Уайт дал прогноз на поединок Усик-Дюбуа

Британский супертяж Диллиан Уайт дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Думаю, что это очень хорошее сражение, потому что они, безусловно, встречались раньше. Надо посмотреть, что покажет Дюбуа и что покажет Усик. Александр очень стабилен. Дюбуа был в последнее время стабильным, но в его карьере были периоды нестабильности. Конечно, здесь выделяются поражения от Усика и Джо Джойса.

Но у Александра есть бои, в которых он был поражен и шатался. Он очень стабильный профессионал, но Даниэль обладает мощью и уверенностью. Сейчас он находится высоко, поэтому трудно выбрать победителя" – сказал Уайт.