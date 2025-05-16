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Уайт дал прогноз на поединок Усик-Дюбуа
Усложняет ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Диллиан Уайт дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.
"Думаю, что это очень хорошее сражение, потому что они, безусловно, встречались раньше. Надо посмотреть, что покажет Дюбуа и что покажет Усик. Александр очень стабилен. Дюбуа был в последнее время стабильным, но в его карьере были периоды нестабильности. Конечно, здесь выделяются поражения от Усика и Джо Джойса.
Но у Александра есть бои, в которых он был поражен и шатался. Он очень стабильный профессионал, но Даниэль обладает мощью и уверенностью. Сейчас он находится высоко, поэтому трудно выбрать победителя" – сказал Уайт.
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