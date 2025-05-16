Гауфф прокомментировала выход в финал турнира в Риме

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, поделилась своими эмоциями после выхода в финал турнира серии WTA1000 в Риме.

"Я просто пыталась бороться за каждое очко. Да, я знала, что это будет матч, в котором будет много физической борьбы. В последний раз мы играли более трех часов. Очевидно, что с ней тяжело играть, она очень талантлива. Особенно на грунте, где она выиграла золото Олимпиады и всегда выступает хорошо. Я уверена, что в будущем у нас будет еще много битв.

Я очень счастлива, что смогла вырвать эту победу. Честно говоря, это был не самый лучший мой уровень. Весь матч мне казалось, что корт был очень медленным, после двух геймов мячи становились такими тяжелыми. Мы обе пытаемся пробивать навылет, вот как в матче WTA Finals, где было много виннеров и агрессивной игры. Сегодня мы тоже пытались, но мяч никуда не летел. В конце концов, я просто рада, что одолела все это и попала в еще один финал.

Что касается предстоящего финала против Жасмин Паолини, то наш матч в Штутгарте был трудным. Она хорошо играла. Она тоже сложная соперница. Особенно здесь, при поддержке зрителей, я думаю, что она покажет отличный теннис. Мы будем играть в дневное время, поэтому я надеюсь, что корт будет чуть-чуть быстрее. Также я надеюсь, я смогу выйти на лучший уровень и надеюсь выиграть титул. Если нет, то я очень горжусь этим матчем" – сказала Гауфф.