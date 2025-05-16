Менеджер Фьюри рассказал, при каких условиях Тайсон может вернуться на ринг

Спенсер Браун, менеджер британского супертяжа Тайсона Фьюри заявил, при каких условиях его подопечный может передумать уходить на пенсию и вернуться на профи-ринг. Его слова цитирует talkSport:

"Он ушел на пенсию, но с Тайсоном Фьюри никогда не знаешь точно. Он загадочный, не правда ли? На прошлой неделе я сказал несколько вещей полушутя.

Тайсон всегда что-то говорит. Без него не так весело. Он сейчас получает удовольствие, у него много работы.

Но если он все обдумает и будет счастлив, тогда, возможно, вы увидите его возвращение. Если предложат достаточно денег – все зависит от соотношения риска и вознаграждения.

Но я думаю, что он вернулся бы для боя против Усика. За это ему нужно будет дать много денег, но я думаю, что он бы вернулся для боя против Усика" – сказал Спенсер.