Иноуэ рассказал, сколько времени еще планирует оставаться на профи-ринге

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (30-0; 27 КО) рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Слова японца цитирует The Ring:

"Я хочу завершить свою карьеру, когда придет подходящее время. Думаю, что у меня осталось около трех лет, включая этот год.

Я пока не чувствую снижения своей физической силы или производительности, но я уверен, что когда-нибудь этот день наступит.

Я должен планировать свои тренировки и бои с учетом этого. Как человек, я уверен, что неизбежно пойду на убыль. Поэтому я считаю, что важно подготовиться и знать себя" – сказал Иноуэ.