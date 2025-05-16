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Иноуэ рассказал, сколько времени еще планирует оставаться на профи-ринге
Довольно долго
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (30-0; 27 КО) рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Слова японца цитирует The Ring:
"Я хочу завершить свою карьеру, когда придет подходящее время. Думаю, что у меня осталось около трех лет, включая этот год.
Я пока не чувствую снижения своей физической силы или производительности, но я уверен, что когда-нибудь этот день наступит.
Я должен планировать свои тренировки и бои с учетом этого. Как человек, я уверен, что неизбежно пойду на убыль. Поэтому я считаю, что важно подготовиться и знать себя" – сказал Иноуэ.
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