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Это безумие. Эдди Хирн отреагировал на возвращение Пакьяо
Шансов на победу все меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возвращении на ринг 46-летнего легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Согласно данным ESPN, их поединок состоится 19 июля.
"Абсолютное безумие. Как может парень, не боксировавший пять лет, делать такое?" — приводит слова Пакьяо портал Sky Sports.
Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.
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