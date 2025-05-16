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Это безумие. Эдди Хирн отреагировал на возвращение Пакьяо

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Шансов на победу все меньше

Это безумие. Эдди Хирн отреагировал на возвращение Пакьяо

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возвращении на ринг 46-летнего легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Согласно данным ESPN, их поединок состоится 19 июля.

"Абсолютное безумие. Как может парень, не боксировавший пять лет, делать такое?" — приводит слова Пакьяо портал Sky Sports.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса.

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