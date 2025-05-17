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Промоутер Дюбуа обиделся на Белью за прогноз на бой Даниэля против Усика
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Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, отреагировал на слова Тони Белью относительно поединка-реванша его подопечного против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика.
– Я видел комментарии Тони Беллю по поводу реванша Усика и Дюбуа. Он сказал, что Дэниель будет в темных местах и в конце получит нокаут. Каким будет ваш ответ?
– Я должен быть честным, я не волнуюсь об ответах на его слова о какой-либо информации о Дэниеле Дюбуа. Нужно учитывать то, что когда Дэниель встречался с Джошуа, Беллю говорил, что Дэниель поедет домой на носилках или попадет в больницу скорой помощи. Я бы не удостаивал вниманием его слова о Дэниеле Дюбуа.
– Откуда вы думаете, он берет такие комментарии?
– Я просто считаю, что порой он неприятный урод. Вот и все.
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