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Экс-чемпион мира – о бое Усик-Дюбуа: Я думаю, на этот раз у Даниэля больше шансов

Бокс
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Увидим, как оно будет

Экс-чемпион мира – о бое Усик-Дюбуа: Я думаю, на этот раз у Даниэля больше шансов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон рассказал о своих ожиданиях от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Дюбуа.

"Думаю, это лучший бой — это два лучших боксера сверхтяжелого веса в мире. В прошлый раз было немного споров, но это бокс — без этого не бывает, правда?

Я думаю, на этот раз у Даниэля больше шансов в бою, особенно после победы над Джошуа.

Его уверенность сейчас на очень высоком уровне. Когда он впервые сражался с Усиком, он только что потерпел поражение от Джо Джойса, но теперь он буквально на подъеме — поэтому, по-моему, на этот раз шансы значительно лучше" — сказал Хаттон.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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