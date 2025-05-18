Богачук победил Фокса единогласным решением судей

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (26-2; 24 КО) победил в поединке против американца Майкла Фокса (24-5; 5 КО). Бой состоялся в Коммерсе (Калифорния, США).

По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену (98-92; 98-92; 97-93). Для Богачука это было первое сражение с декабря 2024 года. Тогда Сергей победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

Таким образом, в это утро украинец одержал лишь вторую победу в своей профессиональной карьере не нокаутом. Кто станет следующим соперником Богачука – пока неизвестно. Сергей имеет статус обязательного претендента на титул WBC.