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Усик красивыми словами поздравил свою жену с днем ​​рождения. Видео

Бокс

Муж занят

Усик красивыми словами поздравил свою жену с днем ​​рождения. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поздравил свою жену Екатерину с днем ​​рождения. Девушка на днях отпраздновала свое 37-летие, а ее муж не смог физически присутствовать на вечеринке, потому что готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против британского обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

Напомним, что ранее Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии.

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