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Усик красивыми словами поздравил свою жену с днем рождения. Видео
Муж занят
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поздравил свою жену Екатерину с днем рождения. Девушка на днях отпраздновала свое 37-летие, а ее муж не смог физически присутствовать на вечеринке, потому что готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против британского обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
Напомним, что ранее Магучих
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