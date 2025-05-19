Усик красивыми словами поздравил свою жену с днем ​​рождения. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поздравил свою жену Екатерину с днем ​​рождения. Девушка на днях отпраздновала свое 37-летие, а ее муж не смог физически присутствовать на вечеринке, потому что готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против британского обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

Напомним, что ранее Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии.