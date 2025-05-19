  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен рассказал, когда Паркер планирует вернуться на ринг

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен рассказал, когда Паркер планирует вернуться на ринг

Бокс

Ждем хорошего сражения

Уоррен рассказал, когда Паркер планирует вернуться на ринг

Фото: Getty Images

Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер регулярного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера рассказал, когда его подопечный планирует вернуться на ринг.

"Я говорил с Джозефом и его командой. Он проведет сражение в сентябре. Мы подождем и посмотрим на результат реванша Усика и Дюбуа. В WBO сказали, что победитель этого боя должен провести обязательную защиту.

Паркер – временный чемпион, поэтому он находится в хорошем положении и может подраться за четыре пояса. Или же победитель освободит титул, после чего он получит повышение и станет полноценным чемпионом мира" – сказал Уоррен.

Богачук победил Фокса единогласным решением судей

По теме
yellow-arrow
Усик красивыми словами поздравил свою жену с днем ​​рождения. Видео
yellow-arrow
Богачук победил Фокса единогласным решением судей
yellow-arrow
Экс-чемпион мира – о бое Усик-Дюбуа: Я думаю, на этот раз у Даниэля больше шансов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости