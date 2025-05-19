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Уоррен рассказал, когда Паркер планирует вернуться на ринг
Ждем хорошего сражения
Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер регулярного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера рассказал, когда его подопечный планирует вернуться на ринг.
"Я говорил с Джозефом и его командой. Он проведет сражение в сентябре. Мы подождем и посмотрим на результат реванша Усика и Дюбуа. В WBO сказали, что победитель этого боя должен провести обязательную защиту.
Паркер – временный чемпион, поэтому он находится в хорошем положении и может подраться за четыре пояса. Или же победитель освободит титул, после чего он получит повышение и станет полноценным чемпионом мира" – сказал Уоррен.
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