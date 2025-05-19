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Промоутер Фьюри рассказал, что может помешать трилогии Тайсона с Усиком
Не придумывай
Getty Images / Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) рассказал, почему третий поединок его подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) может не состояться. Его слова цитирует SkySports:
"Знаете что? Даниэль Дюбуа побьет Усика! Он сбросит бомбу в эпицентр разговоров о трилогии" – сказал Уоррен.
Напомним, что Фьюри после второго поединка против Усика объявил о завершении карьеры. Британец активно отдыхает и занимается домашними делами, однако не исключает возвращения в профи-бокс ради еще одного боя против Усика.
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