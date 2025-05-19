Ровно год назад Усик стал абсолютным чемпионом мира, впервые избив Фьюри. Видео

19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) произошло по-настоящему историческое сражение. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0; 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) раздельным решением судей и добавил в свой актив последний титул перед званием абсолютного чемпиона – пояс по версии WBC.

К первой годовщине Усик-Фьюри на официальной странице нашего боксера в You-Tube вышла нарезка интересных моментов того вечера.