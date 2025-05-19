Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри рассказал , что может помешать трилогии Тайсона с Усиком.