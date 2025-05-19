  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото

Бокс

Хорошее настроение

Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер Фьюри рассказал, что может помешать трилогии Тайсона с Усиком.

По теме
yellow-arrow
Ровно год назад Усик стал абсолютным чемпионом мира, впервые избив Фьюри. Видео
yellow-arrow
Промоутер Фьюри рассказал, что может помешать трилогии Тайсона с Усиком
yellow-arrow
Уоррен рассказал, когда Паркер планирует вернуться на ринг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости