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Усик показал новые кадры из тренировочного лагеря к бою против Дюбуа. Фото
Хорошее настроение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к поединку против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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