Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэнни Пакьяо: Разница в возрасте? Я не переживаю об этом
Филиппинец прокомментировал возвращение в ринг
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал возвращение на ринг.
Напомним, 20 июля в США Пакьяо сразится за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с американцем Марио Барриосом.
"Разница в возрасте? Я не переживаю об этом. Победа над ним очень важна для меня. Марио молод и силён, это хороший соперник", — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Мэнни Пакьяо становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.
Популярное сейчас
- Шахтер обратил внимание на экс-защитника Динамо - Источник
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Это безумие. Эдди Хирн отреагировал на возвращение Пакьяо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения