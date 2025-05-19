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Мэнни Пакьяо: Разница в возрасте? Я не переживаю об этом

Бокс

Филиппинец прокомментировал возвращение в ринг

Мэнни Пакьяо: Разница в возрасте? Я не переживаю об этом

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал возвращение на ринг.

Напомним, 20 июля в США Пакьяо сразится за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) с американцем Марио Барриосом.

"Разница в возрасте? Я не переживаю об этом. Победа над ним очень важна для меня. Марио молод и силён, это хороший соперник", — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Мэнни Пакьяо становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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