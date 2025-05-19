Джейк Пол хочет провести титульный бой в первом тяжёлом дивизионе

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол заявил о том, что его команда ведёт переговоры с действующим чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом дивизионе шведом Баду Джеком и обладателем титулов WBA и WBO в этом весе Хильберто Рамиресом.

"Однозначно хочу стать чемпионом мира. Так что бой с Джеком или с Хильберто Рамиресом — очень даже крутой план для меня", — сказал Пол в интервью The Schmo.

Напомним, Джейк Пол свой следующий бой проведёт 28 июня в Анахайме (США), где сразится с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории Хулио Сезаром Чавесом-младшим.