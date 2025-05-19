Деонтей Уайлдер: Я бы с удовольствием подрался с Нганну

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе (2015—2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2008 американец Деонтей Уайлдер по-прежнему настроен подраться с экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

"Я бы с удовольствием подрался с Фрэнсисом. В индустрии происходит много всего, но мы по-прежнему обсуждаем наш бой. Определённые вещи мы уже обговорили. Я даже высказал мнение о готовности подраться с ним по правилам ММА. С удовольствием посоревновался с ним, дав ему возможность проявить себя на моём ринге и придя в его клетку. Честность есть честность. Я считаю, что наш бой точно состоится. Всё будет зависеть от меня.

Сейчас я работаю с прекрасным настроем. У меня нет травм. Последние четыре года я только и делал, что боролся с ними", — приводит слова Уайлдера портал Bloody Elbow.