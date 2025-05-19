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Дюбуа: Я очень хочу пояса Усика

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Но хватит ли силы

Дюбуа: Я очень хочу пояса Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о предстоящем реванше против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

"Для меня это реванш, но все это уже в прошлом. Я очень хочу эти пояса. Я хочу убрать всех в этой весовой категории, чтобы закрепить свое наследие. Победа над Усиком - вот чего я действительно хочу.

Посмотрите, кого я побил. Я победил некоторые из самых громких имен в боксе с тех пор. Люди забывают, что тогда я еще только переходил из парня в мужчину.

Когда рядом правильные люди - мой отец и другие - это очень помогает. Три большие победы могут поднять тебя очень высоко. Особенно когда сражаешься с лучшими. Именно это мне и помогло - пройти через трудности и закалиться в боях.

Я выиграю. Просто и ясно - я побежу. Я должен победить любой ценой. Нокаутом - чем угодно, но я хочу именно нокаутировать его. Мы победим. Это будет как коронация. План таков: продолжать побеждать, удержать свой титул и продержаться так долго, как только возможно", - сказал Дюбуа.

Напомним, что бой с Александром Усиком пройдет 19 июля.

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Источник:
DAZN
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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