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Тайсон Фьюри посетил Польшу

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Теперь уже не из-за боя

Тайсон Фьюри посетил Польшу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прилетел в Польшу.

"Польша - замечательная страна, и я рад, что снова смог прилететь сюда. Последний раз я был здесь 18 лет назад. На этот раз моя цель - не бой.

Как король супертяжелого веса, я приму участие в «XTB» Как работают ваши деньги с Тайсоном Фьюри" и покажу инфлюенсерам, что такое тяжелый труд - как в боксе, так и в инвестировании. Что будет дальше? Время покажет", - сказал Фьюри.

ХТВ - компания, основанная в Польше, которая имеет онлайн-платформу для инвестирования через мобильное приложение.

Напомним, что в своих последних двух поединках Тайсон потерпел поражение от украинского чемпиона Александра Усика.

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