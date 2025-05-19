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Тайсон Фьюри посетил Польшу
Теперь уже не из-за боя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прилетел в Польшу.
"Польша - замечательная страна, и я рад, что снова смог прилететь сюда. Последний раз я был здесь 18 лет назад. На этот раз моя цель - не бой.
Как король супертяжелого веса, я приму участие в «XTB» Как работают ваши деньги с Тайсоном Фьюри" и покажу инфлюенсерам, что такое тяжелый труд - как в боксе, так и в инвестировании. Что будет дальше? Время покажет", - сказал Фьюри.
ХТВ - компания, основанная в Польше, которая имеет онлайн-платформу для инвестирования через мобильное приложение.
Напомним, что в своих последних двух поединках Тайсон потерпел поражение от украинского чемпиона Александра Усика.
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