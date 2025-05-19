Тедди Атлас сделал прогноз на бой Кроуфорд - Альварес

Американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем бое абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) с чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

"Не дрался ли Канело с должной отдачей из-за того, что уже заработал слишком много денег? Это возможно. А вот сложный вопрос, из-за которого меня и "съедят": не был ли он переоцененным?

Мы его переоценили? Он чертовски классный боксер. Очень сильный боец. Но если посмотреть внимательнее - я считаю, что он проиграл первый бой с Головкиным, думаю, что он проиграл и второй - хорошо, тот был ближе. И, если честно, мне кажется, он мог проиграть Эрисланде Лари.

Он проиграл Мейвезеру. Да, он победил многих бойцов, как и все великие. Но многие из них были меньше его, и он мог позволить себе выбирать соперников, потому что именно он приносил деньги.

Он имел на это право. Он король pay-per-view. Он мог выбирать оппонентов, которые были вынуждены принимать бой - меньших или старших, потому что только так те могли заработать.

Был ли он немного переоцененным? Я не знаю. Но я думаю, что он действительно классный боец. И его наследие в боксе - впечатляющее.

Я все равно остаюсь при своем прогнозе. Я ставлю на Кроуфорда, как и до этого боя. Я ставлю на Кроуфорда, даже несмотря на то, что он очевидно меньше по габаритам", - сказал Атлас.

Напомним, что бой состоится 12 сентября.