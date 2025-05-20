Пакьяо дал советы Хэйни по поводу его карьеры

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, чего не хватает Дэвину Хэйни в его выступлениях на ринге. Слова филиппинца цитирует boxingnews24:

"В боксе главное – развлекать болельщиков. Бокс становится популярным из-за фанов бойцов. Поэтому убедись, что ты радуешь болельщиков в каждом своем поединке, что ты доставляешь им удовольствие. Это – баланс. Нельзя, чтобы тебе заплатили за все твои жертвы, но люди были недовольны" – сказал Пакьяо.