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Пакьяо дал советы Хэйни по поводу его карьеры

Бокс
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Пакьяо дал советы Хэйни по поводу его карьеры

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо рассказал, чего не хватает Дэвину Хэйни в его выступлениях на ринге. Слова филиппинца цитирует boxingnews24:

"В боксе главное – развлекать болельщиков. Бокс становится популярным из-за фанов бойцов. Поэтому убедись, что ты радуешь болельщиков в каждом своем поединке, что ты доставляешь им удовольствие. Это – баланс. Нельзя, чтобы тебе заплатили за все твои жертвы, но люди были недовольны" – сказал Пакьяо.

Мэнни Пакьяо: Разница в возрасте? Я не переживаю об этом

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