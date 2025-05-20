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The Ring обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, лидер неизменный

Бокс
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The Ring обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, лидер неизменный

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших представителей супертяжелого веса. Лидером списка и чемпионом по версии журнала является украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик.

На первом месте расположился британец Тайсон Фьюри, вторым идет чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа, а ТОП-3 замыкает представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер.

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