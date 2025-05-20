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The Ring обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, лидер неизменный
Наш король
Фото: Getty Images
Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших представителей супертяжелого веса. Лидером списка и чемпионом по версии журнала является украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик.
На первом месте расположился британец Тайсон Фьюри, вторым идет чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа, а ТОП-3 замыкает представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер.
???? The latest Ring Magazine heavyweight rankings.— Ring Magazine (@ringmagazine) May 19, 2025
Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/kiLD5ytAAc
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