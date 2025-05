The Ring обновили рейтинг лучших супертяжеловесов мира, лидер неизменный

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших представителей супертяжелого веса. Лидером списка и чемпионом по версии журнала является украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик.

На первом месте расположился британец Тайсон Фьюри, вторым идет чемпион по версии IBF Даниэль Дюбуа, а ТОП-3 замыкает представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер.

???? The latest Ring Magazine heavyweight rankings.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/kiLD5ytAAc