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Дюбуа показал видео из тренировочного лагеря к бою против Усика

Бокс
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Дюбуа показал видео из тренировочного лагеря к бою против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец активно готовится к поединку против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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