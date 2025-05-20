Дюбуа показал видео из тренировочного лагеря к бою против Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец активно готовится к поединку против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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