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Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Бокс
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Объективная реальность

Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Фабио Уордли дал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Это невероятное сражение. Дюбуа кое-чему научился после первого поединка с Усиком, поэтому это сражение все равно будет очень интригующим, но я думаю, что, скорее всего, оно пройдет практически так же, как и первое.

Я не унижаю Дюбуа и его прогресс в последнее время, но, в конце концов, сейчас трудно ставить против Усика" – сказал Вордли.

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Источник:
secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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