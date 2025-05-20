Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Британский супертяж Фабио Уордли дал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

"Это невероятное сражение. Дюбуа кое-чему научился после первого поединка с Усиком, поэтому это сражение все равно будет очень интригующим, но я думаю, что, скорее всего, оно пройдет практически так же, как и первое.

Я не унижаю Дюбуа и его прогресс в последнее время, но, в конце концов, сейчас трудно ставить против Усика" – сказал Вордли.