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Богачук коротко прокомментировал поединок против Фокса
Главное сказал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук прокомментировал победу в поединке против американца Майкла Фокса.
"Извлек уроки из этого боя. Понял, что мне нужно действовать быстрее и разумнее. Понял, что мне нужно больше двигаться. Мне нужно больше скорости. Нельзя ждать, когда прилетит удар" – сказал Богачук.
Напомним, что украинец одержал только вторую победу в своей профессиональной карьере не нокаутом. Кто станет следующим соперником Богачука – пока неизвестно. Сергей имеет статус обязательного претендента на титул WBC.
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