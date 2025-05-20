Богачук коротко прокомментировал поединок против Фокса

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук прокомментировал победу в поединке против американца Майкла Фокса.

"Извлек уроки из этого боя. Понял, что мне нужно действовать быстрее и разумнее. Понял, что мне нужно больше двигаться. Мне нужно больше скорости. Нельзя ждать, когда прилетит удар" – сказал Богачук.

Напомним, что украинец одержал только вторую победу в своей профессиональной карьере не нокаутом. Кто станет следующим соперником Богачука – пока неизвестно. Сергей имеет статус обязательного претендента на титул WBC.