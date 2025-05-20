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Дюбуа рассказал, как проходит его подготовка к бою против Усика
Фантазер просто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, как он готовится к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBО Александра Усика (23-0; 14 КО) и чего ожидает от самого боя. Слова британца цитирует BoxingNews24:
"Все идет хорошо, все двигается в правильном направлении. Я в отличной форме и готов выйти на ринг. Как всегда говорю: я готов к бою, буду полностью готов.
Я хочу, чтобы это было масштабное, резонансное сражение — и именно таким оно будет. Не могу дождаться момента, когда смогу выйти и показать все, на что способен. Это вершина бокса – абсолютное чемпионство. Я заберу все пояса. Это будет сокрушительный нокаут. Жестокий, очень жестокий нокаут" – сказал Даниэль.
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