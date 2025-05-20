  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джейк Пол хочет провести бой с Фьюри

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейк Пол хочет провести бой с Фьюри

Бокс

Правда не с Тайсоном

Джейк Пол хочет провести бой с Фьюри

https://suspilne.media/sport/ Суспільне Спорт

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол заявил о том, что заинтересован в проведении реванша против британского тяжеловеса Томми Фьюри.

"Я не могу дождаться момента, когда снова окажусь с ним в клетке. Я дрался с ним, когда у меня за спиной было всего два года опыта выступлений в профессиональном боксе. С того момента прошло много времени, и я вышел на совершенно другой уровень, а он ни на капельку не стал лучше.

У него та же команда, тот же тренер – его придурочный отец. Он в плане навыков всё ещё на том же уровне, и мне не терпится сразиться с ним вновь", — приводит слова Пола Sport Skeeda.

Напомним, первый бой между ними состоялся в 2023 году и тогда победу раздельным решением судей одержал Пол.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн: Передвижения Кроуфорда создадут Канело большие проблемы
yellow-arrow
Дюбуа рассказал, как проходит его подготовка к бою против Усика
yellow-arrow
Богачук коротко прокомментировал поединок против Фокса
Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости