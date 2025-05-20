Эдди Хирн: Передвижения Кроуфорда создадут Канело большие проблемы

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

"Я находился рядом с Кроуфордом в Эр-Рияде и наблюдал за ним, у него невероятная вера в себя. В его голове вообще нет шансов на поражение в этом бою. Он считает, что легко это сделает. Он не идиот, поэтому ему можно поверить. Но мы также знаем, что Канело способен подниматься на другой уровень в тренировочном лагере. Как по мне, передвижения Кроуфорда создадут Канело большие, большие проблемы", — приводит слова Хирна издание The Ring.