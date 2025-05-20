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Эдди Хирн: Передвижения Кроуфорда создадут Канело большие проблемы

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Промоутер высказался о предстоящем бое

Эдди Хирн: Передвижения Кроуфорда создадут Канело большие проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

"Я находился рядом с Кроуфордом в Эр-Рияде и наблюдал за ним, у него невероятная вера в себя. В его голове вообще нет шансов на поражение в этом бою. Он считает, что легко это сделает. Он не идиот, поэтому ему можно поверить. Но мы также знаем, что Канело способен подниматься на другой уровень в тренировочном лагере. Как по мне, передвижения Кроуфорда создадут Канело большие, большие проблемы", — приводит слова Хирна издание The Ring.

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