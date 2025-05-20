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Тедди Атлас позавидовал семье Ломаченко

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И мечта осужествилась

Тедди Атлас позавидовал семье Ломаченко

Фото: isport.ua

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Американский тренер Тедди Атлас рассказал, что мог завершить карьеру тренера, если бы не победа чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) над Джорджем Камбососом (22-3, 10 КО).

"Я был так счастлив за Ломаченко, что он на этом этапе своей жизни снова смог получить титул в бою против Джорджа Камбососа. И что его сын был там, уже достаточно взрослый, чтобы это оценить, и что его отец был там со своим внуком - это действительно тронуло меня. Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом с того момента.

Я даже прочитал молитву. Я сказал: "Боже, если у Тебя еще что-то запланировано для меня в этой боксерской жизни - я бы очень хотел получить еще один шанс и чтобы мои внуки смогли это увидеть и разделить этот момент со мной и моими детьми".

Мои дети уже были со мной в такой момент - это было огромное благословение. Я никогда этого не забуду, и всегда буду благодарен. Но если бы я мог иметь то, что имел господин Ломаченко - я искренне за него рад - но если бы я мог еще хоть раз... И чтобы там были мои внуки - это было бы невероятно.

Представьте себе: ты выигрываешь титул чемпиона мира. Рядом с тобой твои дети. Возле тебя твои внуки", - сказал Атлас.

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Тедди Атлас
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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