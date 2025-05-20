Тедди Атлас: Дюбуа нашел себя, и этот бой будет может быть опасным для Усика

Американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Я хотел бы увидеть, как Александр Усик завершает карьеру. Я знаю, что он собирается драться с Даниэлем Дюбуа, и это будет гораздо более опасный бой, потому что Дюбуа нашел себя, он верит в себя.

Он знает, что может полагаться на себя, что делает его опасным парнем. Раньше он был опасным, если вы попадали в поле зрения большой базуки - она попадала в вас.

Но кроме этого он стал парнем, о котором говорят, что у него не хватает духа - я не верил в это. Он просто не нашел себя. Он не знал, что у него такая сила духа. И теперь, когда он знает это, с его габаритами и силой, он сейчас очень опасен.

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Я не говорю, что Усик сейчас не победит его, потому что я никогда не ставил против этого парня, потому что он знает, как побеждать.

Его самая сильная черта - умение найти способ победить. Это такое умение, как и джеб или сила. Я не ставлю против Усика, но я не хочу видеть плохих концовок в моем виде спорта, которым я занимаюсь пятьдесят лет.

Я хотел бы увидеть, как Усик завершает карьеру, потому что он должен быть в списке лучших супертяжеловесов всех времен. Пусть он сейчас идет в закат, но он хочет драться с Дюбуа", - сказал Атлас.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 19 июля.