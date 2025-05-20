Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер бывший чемпион мира в среднем весе
Также он пробывал себя и в роли актера
Фото: sportal.eu
Бывший чемпион мира в среднем весе Нино Бенвенути, выступавший в 60-70-х годах прошлого века, скончался в возрасте 87 лет. Яркий итальянский боксёр, который пользовался успехом не только как спортсмен, но и как актёр, умер от остановки сердца. Об этом пишет Boxing Scene.
Бенвенути, включённый в Зал славы в 1992 году и имевший рекорд в 82 победы (35 нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей, справедливо и широко признан одним из лучших бойцов в истории.
В 1960 году на тех же Олимпийских играх в Риме, где Мохаммед Али (тогда ещё Кассиус Клей) завоевал золото, Бенвенути был награждён Кубком Вэла Баркера как лучший боксёр Игр, завоевав главный приз в турнире в полусреднем весе.
Популярное сейчас
- Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо
- МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Богачук победил Фокса единогласным решением судей
- Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка