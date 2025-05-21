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Стал известен спарринг-партнер Дюбуа накануне боя с Усиком
Ему 21 год
Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) проводит спарринги с 21-летним британцем Айзеком Окохом, который имеет на любительском уровне рекорд 24-7, 1 КО.
Окох выложил в инстаграме фото с Дюбуа и подписал: "Раунды с чемпионом".
Сейчас Дюбуа готовится к бою с украинским чемпионом Александром Усиком 19 июля.
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