  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стал известен спарринг-партнер Дюбуа накануне боя с Усиком

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен спарринг-партнер Дюбуа накануне боя с Усиком

Бокс

Ему 21 год

Стал известен спарринг-партнер Дюбуа накануне боя с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) проводит спарринги с 21-летним британцем Айзеком Окохом, который имеет на любительском уровне рекорд 24-7, 1 КО.

Окох выложил в инстаграме фото с Дюбуа и подписал: "Раунды с чемпионом".

Сейчас Дюбуа готовится к бою с украинским чемпионом Александром Усиком 19 июля.

Instagram-isaac-okoh3-stories-3636831787423183188

По теме
yellow-arrow
Умер бывший чемпион мира в среднем весе
yellow-arrow
Тедди Атлас: Дюбуа нашел себя, и этот бой может быть опасным для Усика
yellow-arrow
Тедди Атлас позавидовал семье Ломаченко
Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости