Стал известен спарринг-партнер Дюбуа накануне боя с Усиком

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) проводит спарринги с 21-летним британцем Айзеком Окохом, который имеет на любительском уровне рекорд 24-7, 1 КО.

Окох выложил в инстаграме фото с Дюбуа и подписал: "Раунды с чемпионом".

Сейчас Дюбуа готовится к бою с украинским чемпионом Александром Усиком 19 июля.