Известный промоутер рассказал о конкуренции Усика с Али, Форманом и Фрейзером

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, смог бы украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) одержать победу в теоретических поединках против Мохамеда Али, Джорджа Формана и Джо Фрейзера.

"Смог бы Усик вообще конкурировать с Мохаммедом Али, Джо Фрейзером и Джорджем Форманом? Я просто вспомнил троих бойцов, которых уже нет с нами, и каждый имеет свою точку зрения. Я считаю, что нет. Но опять-таки, что я знаю?

Это то, что я видел, когда они были молодыми людьми на пике своих возможностей, и мне очень тяжело сравнивать сегодняшнего бойца с теми, кого я помню. Мог ли любой средневес конкурировать с великим Марвином Хаглером? Я не знаю. Я так не думаю, но что я знаю? Что я действительно знаю?" – сказал Арум.