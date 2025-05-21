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Дюбуа показал спарринг-партнера для подготовки к бою с Усиком. Фото

Бокс
Обновлено

Не очень похож по габаритам

Дюбуа показал спарринг-партнера для подготовки к бою с Усиком. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец готовится к поединку за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика (23-0; 14 КО). Помогает ему в этом спарринг-партнер, боксер-любитель, выступающий за олимпийскую сборную Британии Айзек Окох. Соответствующий снимок Дюбуа разместил на своей официальной странице в Instagram.

Дюбуа показал спарринг-партнера для подготовки к бою с Усиком. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дюбуа рассказал, как идет его подготовка к бою против Усика.

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