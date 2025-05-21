Беринчик рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, сколько времени ему будет нужно для реабилитации после перенесенной операции. Слова экс-чемпиона мира цитирует Спорт 24:

– Когда планируете вернуться в ринг?

– Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться.

– Уже есть какие-то пожелания для промоутера по отношению к сопернику?

– Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, так что перспективы вырисовываются.