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Беринчик рассказал, когда планирует вернуться на ринг
Желаем удачного выздоровления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, сколько времени ему будет нужно для реабилитации после перенесенной операции. Слова экс-чемпиона мира цитирует Спорт 24:
– Когда планируете вернуться в ринг?
– Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться.
– Уже есть какие-то пожелания для промоутера по отношению к сопернику?
– Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, так что перспективы вырисовываются.
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