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Беринчик рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Бокс
Обновлено

Желаем удачного выздоровления

Беринчик рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, сколько времени ему будет нужно для реабилитации после перенесенной операции. Слова экс-чемпиона мира цитирует Спорт 24:

– Когда планируете вернуться в ринг?

– Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться.

– Уже есть какие-то пожелания для промоутера по отношению к сопернику?

– Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, так что перспективы вырисовываются.

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