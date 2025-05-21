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Тренер Кроуфорда прокомментировал космический гонорар Альвареса за поединок против его подопечного
Это нереальные деньги
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Кенни Элис, тренер из команды чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA Теренса Кроуфорда, прокомментировал слухи, что гонорар абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса за бой против его подопечного составит рекордные 150 миллионов долларов.
"Это до**ра! Ведь за Давида Бенавидеса он вообще требует 200 млн долларов. Но я сомневаюсь, что он получит эти деньги после того, как Кроуфорд с ним справится" – сказал Элис.
Напомним, что бой Кроуфорд-Альварес состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).
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