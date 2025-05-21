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Мэнни Пакьяо сообщил, когда возвращается на ринг

Бокс
Обновлено

Филиппинец анонсировал возвращение в ринг

Мэнни Пакьяо сообщил, когда возвращается на ринг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо официально объявил о возвращении на ринг.

"Я возвращаюсь на ринг 20 июля, чтобы встретиться с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе", — написал Пакьяо в социальной сети X (ранее Twitter).

Мэнни Пакьяо 46 лет он становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулегком (до 59 кг), легком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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