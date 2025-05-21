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Тедди Атлас: Хочу, чтобы Джошуа и Фьюри завершили карьеры

Бокс

Один уже, осталось подождать второго

Тедди Атлас: Хочу, чтобы Джошуа и Фьюри завершили карьеры

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о возможном бое Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

"Я не из тех парней, которые говорят, что мне нужно увидеть бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Они уже на закате своей карьеры. Я хочу видеть их здоровыми.

Я хочу, чтобы они завершили карьеры и делали то, на что они заслужили право, жили хорошей жизнью со своими семьями и наслаждались плодами своего тяжелого труда.

Я видел достаточно парней, которые оставались слишком долго. Джо Льюис, Мохаммед Али - они одни из величайших, и они оставались слишком долго.

Я хочу увидеть хорошее окончание замечательного фильма о боксе, я хочу увидеть, как они ушли в нужный момент, но слушайте... Это их выбор. Я хочу, чтобы Тайсон Фьюри делал то, что должен делать Тайсон Фьюри, чувствовал себя хорошо, будто он все сделал, потому что он заслужил это право", - сказал Атлас.

Напомним, что Тайсон в начале января объявил о завершении карьеры после поражений от Александра Усика.

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