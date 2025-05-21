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Диллиан Уайт: Последние три года мою карьеру губило бездействие

Бокс

Британец рассчитывает на бой за статус претендента

Диллиан Уайт: Последние три года мою карьеру губило бездействие

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о том, что в случае своей победы в предстоящем поединке, который состоится 7 июня в Лондоне (Англия), он рассчитывает получить шанс провести поединок за статус обязательного претендента по одной из ведущих версий.

"Последние три года мою карьеру губило бездействие. Я рассчитываю на бой за статус претендента в конце июля или начале августа и подумал, что мне нужно проявить активность до этого и провести один промежуточный поединок. Я решил, что должен как можно скорее вернуться в дело, потому что всерьёз настроен на ещё одну попытку и, возможно, это даже будет бой за титул чемпиона мира. Я хочу поставить себя в такое положение, чтобы когда этот шанс появится, я был готов не просто выйти и поучаствовать, а действительно имел высокие шансы на победу", — приводит слова Уайта The Ring.

Напомним, что соперник Уайта на бой 7 июня пока ещё не определён.

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Диллиан Уайт
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