Экс-соперник Усика дал прогноз на бой Александра против Дюбуа

Латвийский супертяж Майрис Бриедис прокомментировал свои ожидания от поединка за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Дюбуа.

"Дюбуа – непредсказуем. Он может упасть в нокдаун, встать, пойти и нокаутировать своего противника. Поэтому по очкам, думаю, Дюбуа не выиграет. Он выиграет, если поразит Александра и попадет своим оглушительным ударом. У всех нокаутеров удары не совсем быстры, медленнее, но если ты заснул или моргнул не в то время, он попадает по голове.

Мы не знаем, как Александр готовится. Посмотрим, сорвется ли этот бой. Думаю, если Александр поймет, что не тянет, будут ли травмы или будет тяжело, то это сражение будет отменено. Если не отменят, будет интересно посмотреть этот поединок, но он очень рискован для Александра" – сказал Бриедис.