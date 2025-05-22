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Стало известно, когда в следующий раз на ринг выйдет Выхрист

Бокс
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Стало известно, когда в следующий раз на ринг выйдет Выхрист

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (14-1; 8 КО) определился со своим следующим соперником и датой поединка.

7 июня в немецком Киле наш соотечественник выйдет на ринг против американца Кристофера Лавджоя (20-1-1; 20 КО).

В последний раз Вихрист сражался в апреле, когда победил единогласным решением судей американца Райделла Букера.

Лавджой последнее сражение провел в марте 2023 года с египтянином Айманом Фаруком Аббасом. Их поединок закончился вничью.

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