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Стало известно, когда в следующий раз на ринг выйдет Выхрист
Ждать не долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Виктор Выхрист (14-1; 8 КО) определился со своим следующим соперником и датой поединка.
7 июня в немецком Киле наш соотечественник выйдет на ринг против американца Кристофера Лавджоя (20-1-1; 20 КО).
В последний раз Вихрист сражался в апреле, когда победил единогласным решением судей американца Райделла Букера.
Лавджой последнее сражение провел в марте 2023 года с египтянином Айманом Фаруком Аббасом. Их поединок закончился вничью.
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