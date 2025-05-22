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Промоутер Дюбуа рассказал о количестве реализованных билетов на бой с Усиком
Приличная цифра
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) сколько билетов реализовано на поединок его подопечного против украинского обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО)
- Я думаю, что мы достигли 69 тысяч, почти 70 тысяч проданных билетов, и у нас есть два месяца до боя. Таким образом, все идет о том, что все билеты будут распроданы.
- Это фантастически. Вас это вообще удивило?
- Нет, иначе мы бы не проводили это сражение там. Посмотрите его последнее сражение. Он сражался перед 96 тысячами людей на Уэмбли. Вероятно, 95% пошли болеть за Эй Джея. И я помню, как один из журналистов сказал: "Когда Эй Джей выйдет, все будут за него болеть". Я сказал: "Да, но после боя все они будут болеть за Дюбуа". И вот что вышло.
Люди увидели бой и стали за него болеть. Они доказали это, заплатив деньги за билеты. Трудно не болеть за него. Он – сверхтяжеловес из Британии, который является чемпионом мира. Он увлекательный. Вы никогда не видели его в скучном бою.
Напомним, что сражение Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на арене стадиона Wembley.
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