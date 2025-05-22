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Александр Хижняк может перейти в профессиональный бокс

Бокс
Обновлено

Об этом заявил сам боксер

Александр Хижняк может перейти в профессиональный бокс

фото - Getty Images

Новина українською

Олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал, что хочет попробовать свои силы в профессиональном боксе.

- Будем работать. С начала нового года я начну работать в сборной на учебно-тренировочных сборах, буду участвовать в соревнованиях. Сейчас у меня период реабилитации и восстановления после соревнований. Пока готовился к Олимпийским играм, совсем не было времени обратить внимание на определенные моменты, откладывал их на послесоревновательный период. Сейчас больше времени, чтобы полностью восстановиться и начать подготовку к следующим Олимпийским играм.

Следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, и там я хочу стать самым титулованным олимпийским боксером в Украине. Почему я этого хочу? Потому что сейчас чувствую, что ближе к этому, чем кто-либо. Те люди, которые рядом со мной, Федерация бокса Украины, моя страна, которая поддерживает меня в этом, верят, что я могу это сделать.

Я также в этом не сомневаюсь. Все обязательно получится, но для этого нужно упорно работать. Подытоживая, скажу, что с 2026 года я начну тренировки в национальной сборной.

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- Есть ли желание войти в историю еще и как профессиональный боксер, ставший чемпионом мира? Сейчас же разрешено совмещать любительский и профессиональный бокс...

- Да, я думал и о профессиональном боксе. Это тоже мне интересно. Я говорил, что хочу стать олимпийским чемпионом, и не закончу этот путь, пока не дойду до той награды. Так же у меня есть мысли о профессиональном боксе. Я хочу выйти на этот ринг, хочу попробовать себя там. Мне это интересно. И людям, думаю, интересно было бы увидеть меня там, - сказал Хижняк.

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Александр Хижняк
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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