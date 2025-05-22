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Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Бокс

Не все так однозначно

Майрис Бриедис сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный латвийский боксёр Майрис Бриедис поделился мнением о предстоящем реванше между британцем Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком.

Напомним, что бой состоится в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).

"Дюбуа непредсказуемый. Он может и упасть в нокдаун, и встать, пойти и нокаутировать своего противника. Поэтому по очкам, думаю, Дюбуа не выиграет. Он победит, если потрясёт Александра и попадёт своим оглушающим ударом. У всех нокаутёров удары не совсем быстрые, более медленные, но, если ты уснул или моргнул не в то время, он попадает по башке. На дистанции всё прекрасно. Только подошёл, где-то пропустил – всё, ноги сразу ватные.

Конечно, мы не знаем, как Александр готовится. Посмотрим, не сорвётся ли этот бой. Думаю, если Александр поймет, что не тянет, или будут травмы, бой отменят. А если не отменят, будет интересно посмотреть. Однако он очень рискованный для Александра", — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.

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