Промоутер Джошуа не исключает возможности проведения поединка против Уайлдера

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) заявил, что не исключает возможности проведения поединка своего подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-5-1; 41 КО).

"Я не исключаю бой Уайлдера против Энтони Джошуа, но сейчас люди не дают больших шансов Деонтею против Эй Джея. Но я надеюсь, что он снова начнет хорошо выглядеть. Опять же мы говорим о бойцах, которые сходят со своего пути. Это отличный пример. Смешно, как люди могут сильно опасаться бойца, а потом внезапно не остается никакого страха.

Я не думаю, что сейчас кто-то боится Деонтея Уайлдера, хотя вдруг все думали: Бог ты мой, этот парень - сильнейший нокаутер в истории бокса. Сейчас все хотят сразиться с ним. Если он продолжит побеждать, возможно, люди снова начнут говорить о поединке с Джошуа" – сказал Хирн.