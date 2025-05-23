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Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Фьюри-Дюбуа

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Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Фьюри-Дюбуа

Фото: Getty Images

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Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч дал прогноз на теоретический бой между британским чемпионом в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

"Даниэль Дюбуа – неплохой бой для Фьюри, но он молодой и голодный лев. Я знаю, что он сейчас связан реваншем с Усиком, но поединок Дюбуа – Фьюри был бы довольно интересным. Впрочем, я думаю, что Фьюри оказался бы ему не по зубам, но ты никогда не знаешь, не правда ли" – сказал Фроч.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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