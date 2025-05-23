Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Фьюри-Дюбуа
Было бы интересно
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч дал прогноз на теоретический бой между британским чемпионом в супертяжелом весе по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
"Даниэль Дюбуа – неплохой бой для Фьюри, но он молодой и голодный лев. Я знаю, что он сейчас связан реваншем с Усиком, но поединок Дюбуа – Фьюри был бы довольно интересным. Впрочем, я думаю, что Фьюри оказался бы ему не по зубам, но ты никогда не знаешь, не правда ли" – сказал Фроч.
Популярное сейчас
- Известен транслятор КЧМ, Модрич попрощался с Реалом, а Юнайтед пока не прощается с Аморимом. Главные новости за 22 мая
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- "Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем
- Тайсон Фьюри посетил Польшу
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены