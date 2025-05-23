Дядя Тайсона Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа

Питер Фьюри, дядя и тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) дал свой прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Дюбуа.

– Да, это сражение произошло почти два года назад, и он (Дюбуа – прим) стал наиболее прогрессирующим тяжеловесом за это время.

– Смотрите, я думаю, что Усик выйдет победителем, потому что у него более быстрые ноги и есть другие преимущества.

Но позвольте сказать: если Дюбуа пойдет вперед и отбросит осторожность... Дюбуа – большой парень и может ударить, конечно, он может победить. У него есть способности, габариты и сила, чтобы одержать победу.

Посмотрим, ведь бокс – это больше, чем все это. Но да, он действительно опасный соперник для Усика.

– Это первый бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе, который состоится в Великобритании. Это действительно значимый момент. Они уже продали много билетов, думаю, около 60 тысяч на "Уэмбли". Все возможности перед Дюбуа ему просто нужно их использовать, если сможет.

– У него есть все необходимые качества, и он молодой боец, не правда ли? Так что посмотрим.

Но Усик – величественный боксер, не правда ли? Он отлично умеет нейтрализовать силу ударов и уменьшать их эффективность.

Следовательно, задача будет нелегкой. Я считаю, что Усик победит, но не удивлюсь, если все же случится апсет, – сказал Фьюри.