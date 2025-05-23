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Карл Фроч: Бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным
Но вернется ли Цыганский король
Фото з відкритих джерел
Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что было бы здорово организовать бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"Даниэль Дюбуа - не самый плохой соперник, но он молодой и голодный лев. Я знаю, что сейчас он занят реваншем с Усиком, но бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным. Однако я думаю, что Фьюри для него будет слишком сильным, но кто знает, не случится ли неожиданность?", - сказал Фроч.
Напомним, что Тайсон Фьюри в январе 2025 года объявил о завершении карьеры после двух поражений от Усика.
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