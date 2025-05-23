  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Карл Фроч: Бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карл Фроч: Бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным

Бокс

Но вернется ли Цыганский король

Карл Фроч: Бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным

Фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что было бы здорово организовать бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Даниэль Дюбуа - не самый плохой соперник, но он молодой и голодный лев. Я знаю, что сейчас он занят реваншем с Усиком, но бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным. Однако я думаю, что Фьюри для него будет слишком сильным, но кто знает, не случится ли неожиданность?", - сказал Фроч.

Напомним, что Тайсон Фьюри в январе 2025 года объявил о завершении карьеры после двух поражений от Усика.

По теме
yellow-arrow
Дядя Тайсона Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Фьюри-Дюбуа
yellow-arrow
Промоутер Джошуа не исключает возможности проведения поединка против Уайлдера
Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа Карл Фроч
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости