Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о бывшем чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.

"Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх.

Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: "О боже, этот парень — величайший панчер в истории". Теперь все хотят драться с ним", – сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.