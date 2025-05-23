  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа

В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа

Бокс

Все может быть

Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о бывшем чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.

"Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх.

Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: "О боже, этот парень — величайший панчер в истории". Теперь все хотят драться с ним", – сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.

По теме
yellow-arrow
Карл Фроч: Бой Дюбуа против Фьюри был бы довольно интересным
yellow-arrow
Дядя Тайсона Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал прогноз на потенциальный поединок Фьюри-Дюбуа
Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости