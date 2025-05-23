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Эдди Хирн: Не исключаю поединка Уайлдер - Джошуа
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Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о бывшем чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.
"Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх.
Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: "О боже, этот парень — величайший панчер в истории". Теперь все хотят драться с ним", – сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.
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